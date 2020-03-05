Американка два года выращивала суккулент, а потом узнала, что он искусственный

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кейли Уилкс из Калифорнии (США) два года назад подарили растение в горшочке. Все это время она заботилась о суккуленте, а потом узнала, что он сделан из пластика. Историю об этом девушка поведала в своем Facebook.

"Я так гордилась этим растением, - написала девушка. - Оно было идеальным. Я поставила горшочек с эхеверией на кухонном окне, составила график полива и не позволяла никому другому, кроме меня, ухаживать за растением. И вот сегодня я решила, что пришло время пересадить суккулент. Я нашла для него симпатичную вазу, извлекла растение из горшка… И поняла, что оно пластиковое! И все это время искусственная эхеверия "росла" в горшке, наполненном пенопластом!"

Пост Кейли собрал множество лайков и комментариев, пользователи Facebook делились с ней похожими историями, пытаясь утешить девушку.

"Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи", - в сердцах написала Кейли. Однако, по ее словам, она не собирается выбрасывать растение, несмотря на неприятное открытие. А после того, как об этой истории написали несколько американских СМИ, девушке презентовали около десятка живых растений.-0-