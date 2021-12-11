Американка нашла идеальный способ защитить елку от любопытного кота (Видео)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Рождества все владельцы котов сталкивается с проблемой, когда их пушистики переворачивают новогоднюю елку. Многие борются с этим годами, однако девушка из США нашла идеальный способ защитить елку. Кадры она разместила на YouTube.

Жительница США установила дома елку. Разумеется, ее кошка по кличке Рози сразу же захотела изучить новогоднее дерево. Питомец намеревался перевернуть елку, однако девушка нашла идеальный способ защитить елку от любопытной кошки.

Для этого американка взяла блендер и разместила его под елью. Девушка выждала момент, когда ее питомец подойдет, и включила устройство, что перепугало питомца. Кошка в страхе убежала и поняла, что лучше к елке не приближаться. Как рассказала девушка, после у нее не возникало проблем с любопытной кошкой, ведь она больше не подходила к елке. Пользователи были восхищены изобретательностью девушки и отметили, что возьмут способ на вооружение.-0-