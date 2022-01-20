Американка случайно нашла своего сына, но она никогда не беременела

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница американского города искала биологического отца, а нашла своего сына. О том, что у женщины есть ребенок, о существовании которого она не знала, раскрыли тесты ДНК.

Американка всего лишь хотела узнать о своем происхождении и воспользовалась услугами агентства, которое помогает найти родственников, пишет издание People.

52-летняя Кристин Шунвелд подумала, что произошла ошибка, ведь женщина не беременела, но тест ДНК явно показывал, что сын есть. Ситуация прояснилась чуть позже. Оказывается, в 1994 году она стала донором яйцеклеток. Мальчик, который был зачат при помощи ЭКО, знал о своем происхождении. Спустя годы Паркер Эриксон решил найти биологическую мать и тоже обратился в агентство. Биологические мать и сын в итоге встретились.

"Это была просто мгновенная любовь", — сказала Кристин после встречи с биологическим сыном.-0-

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