Американка вернулась домой, где на лужайке ее ждала очень любопытная картина (Видео)

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube интересные кадры, которые впечатлили юзеров.

Женщина рассказала, что вернулась домой после работы и уже при подъезде к месту назначения заметила что-то странное на своей лужайке. Американка остановилась, чтобы разглядеть любопытную картину и была очень удивлена, ведь прямо на газоне перед ее жилищем спокойно кушали травку несколько разноцветных диких лошадей.

По словам американки, из-за засухи животные вынуждены выходить в город на поиски еды и воды. Девушка отметила, что через некоторое время дикие обитатели ушли, оставив только навоз и "подстриженный" газон. -0-