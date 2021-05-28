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Калейдоскоп
28 мая 2021, 05:10

Американская полиция получила ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон. Фото The New York Times
Мэрилин Мэнсон. Фото The New York Times

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители штата Нью-Гэмпшир в США получили ордер на арест знаменитого рок-музыканта. Об этом сообщает The New York Times.

Музыканта Мэрилина Мэнсона обвиняют в нападении и избиении оператора во время концерта в городе Гилфорд. Инцидент произошел в 2019 году и с тех пор рок-музыкант не возвращался в штат. Теперь ему грозит штраф до $2 миллионов или заключение на один год.

К слову, ранее Мэрилина Мэнсона более десятка женщин обвинили в физическом и психологическом насилии. Первой об этом заявили актриса Эван Рэйчел Вуд, которая ранее встречалась с музыкантом. -0-

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Теги
арест знаменитость музыка правонарушение США
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