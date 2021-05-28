Американская полиция получила ордер на арест Мэрилина Мэнсона

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители штата Нью-Гэмпшир в США получили ордер на арест знаменитого рок-музыканта. Об этом сообщает The New York Times.

Музыканта Мэрилина Мэнсона обвиняют в нападении и избиении оператора во время концерта в городе Гилфорд. Инцидент произошел в 2019 году и с тех пор рок-музыкант не возвращался в штат. Теперь ему грозит штраф до $2 миллионов или заключение на один год.

К слову, ранее Мэрилина Мэнсона более десятка женщин обвинили в физическом и психологическом насилии. Первой об этом заявили актриса Эван Рэйчел Вуд, которая ранее встречалась с музыкантом. -0-