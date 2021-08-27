Американская рэперша показала простой способ выглядеть стройнее в обтягивающей одежде (Видео)

Скрншот из видео
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка из США Карди Би недавно представила в TikTok небольшой ролик.
Знаменитость примерила обтягивающий костюм, состоящий из легинсов и кроп-топа, а после принялась позировать перед камерой. Карди Би решила показать простой способ выглядеть стройнее в обтягивающем наряде.
Для этого рэперша встала рядом со стеной и закинула руки вверх, из-за чего ее тело в момент стало стройным. После Карди Би показала свою настоящую фигуру, но и тут нашлись восторженные поклонники.-0-
Знаменитость примерила обтягивающий костюм, состоящий из легинсов и кроп-топа, а после принялась позировать перед камерой. Карди Би решила показать простой способ выглядеть стройнее в обтягивающем наряде.
Для этого рэперша встала рядом со стеной и закинула руки вверх, из-за чего ее тело в момент стало стройным. После Карди Би показала свою настоящую фигуру, но и тут нашлись восторженные поклонники.-0-