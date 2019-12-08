Американская сеть ресторанов продает поленья с запахом курицы

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC начала продавать в США топливные брикеты для камина, которые при горении имеют запах жареной курицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте компании.

Акция приурочена к началу рождественских празднований. В прошлом году в этот период поленья с таким запахом пользовались огромным спросом в США. В этом году продажу начали по просьбам тысяч потребителей. Число поленьев ограничено, сообщает компания в своем заявлении.

KFC проводит эту акцию с компанией Enviro-Log - одним из крупнейших в США производителей топливных брикетов для каминов и костров.

Поленья с запахом курицы, как отмечают в KFC, сделаны из материалов переработки и сгорают в течение 2,5-3 часов.-0-