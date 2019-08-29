Американская телеведущая погибла, пытаясь побить абсолютный рекорд скорости

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пустыне Алворда в американском штате Орегон погибла 36-летняя телеведущая Джесси Комбс, которая пыталась побить рекорд скорости на суше, сообщает телеканал ABC7 .

Трагическая авария произошла 27 августа. Женщина пыталась разогнаться на трехколесном реактивном автомобиле до скорости 996 км/ч. Однако что-то пошло не так и Комбс получила тяжелые травмы, а позже скончалась в больнице.

Девушка пыталась превзойти достижение гонщицы Китти О'Нил, которая в 1976 году поставила рекорд скорости на суше среди женщин, разогнавшись до 843 километров в час.

Джесси Комбс получила в 2013 году титул "самой быстрой женщины на четырех колесах". Тогда она смогла достичь максимальной скорости среди представительниц женского пола в 632 км/ч, а в 2016 этот результат улучшился до 769 км/ч.

Девушка попыталась еще раз и смогла в 2018 году разогнать автомобиль до 777 км/ч. Погибшая была известна по работе в телепрограммах All Girls Garage, Extreme 4x4. Также она временно вела шоу "Разрушители легенд". -0-