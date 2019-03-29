Американские астронавты начали работать в открытом космосе

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Кук и Ник Хейг вышли в открытый космос - меняют аккумуляторы на МКС, передает
Это второй выход в космос с начала года и 215-й в истории станции. Астронавты пробудут вне космической станции более шести часов. Им предстоит заменить никель-водородные аккумуляторы на литий-ионные, которые будут заряжаться от солнечных батарей МКС и снабжать станцию энергией, пока она находится в тени.
Вначале планировали, что впервые в истории в открытый космос выйдут женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн. Но одна из женщин не смогла выйти в безвоздушное пространство - оказалось, что на МКС только один скафандр подходящего размера.-0-
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