Американские ювелиры создали кольцо с лезвием для самообороны

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский производитель украшений представил свою новинку со скрытым сюрпризом. Об этом пишет издание Metro.

В стильном и ничем не примечательном ювелирном изделии спрятан 5-миллиметровый клинок, который можно использовать для самообороны. У кольца есть съемная верхушка, под которой и прячется лезвие. Открутить ее можно за три секунды.

Кольца выполнены из трех разных металлов: розовое золото, нержавеющая сталь и серебро. По словам дизайнера кольца, он решил создать такое ювелирное изделие после нескольких сообщений о нападении на женщин прямо во время пробежки днем. Длины лезвия не хватит, чтобы обезвредить преступника, однако вполне достаточно, чтобы дезориентировать его и сбежать. -0-