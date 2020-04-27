Американский артист Канье Уэст стал миллиардером

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст стал миллиардером. Как сообщил журнал Forbes, его состояние оценивается в $1,3 млрд.

Forbes пишет, что музыкант долгое время стремился попасть в список богатейших людей мира. Он считал свое отсутствии в нем "преднамеренным унижением" на почве расизма со стороны издания. Когда в новом рейтинге миллиардеров в начале апреля Уэст снова не обнаружил себя, он прислал в редакцию документы, подтверждающие его финансовое состояние.

Изучив эти материалы, Forbes пришел к выводу, что основным активом артиста является линия одежды Yeezy, которую он запустил совместно с Adidas в 2013 году. Журнал оценил этот бренд в $1,26 млрд. Стоимость остальных активов, по версии издания, составляет $125 млн. Это музыкальный лейбл GOOD Music, недвижимость в Калифорнии и Вайоминге, вложения в фондовый рынок, деньги на счетах и коллекция автомобилей. Как отметил журнал, "было принято решение учитывать лишь 50% стоимости вышеперечисленных активов ввиду их неликвидности", а также иметь в виду долг артиста в размере $100 млн.

Уэст остался недоволен публикацией: "У меня не $1 млрд. Поскольку никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня $3,3 млрд", - заявил рэпер.-0-