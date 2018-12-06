Американский институт кинематографии назвал десять лучших сериалов 2018 года

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский институт киноискусства составил свой топ-10 лучших сериалов 2018 года. Решение жюри премии было размещено на сайте AFI.

В список лучших сериалов уходящего года попали: "Американцы", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Атланта", "Барри", "Лучше звоните Солу", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Поза", "Наследники" и "Это мы".

В декабре специалисты AFI составили список лучших фильмов 2018 года. Тогда в топ-10 вошли ленты Брэдли Купера "Звезда родилась", фильм ужасов Джона Красински "Тихое место", фантастический боевик Райана Куглера "Черная Пантера", исторические картины Спайка Ли "Черный клановец", Пола Шредера "Дневник пастыря", Йоргоса Лантимоса "Фаворитка", Барри Дженкинса "Если бы Бил-стрит могла заговорить".

Церемония награждения победителей состоится 4 января 2019 года.-0-