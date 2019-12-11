Американский ресторан продает сэндвич за $120 тысяч

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франшиза американских ресторанов фастфуда Popeyes предлагает любому желающему купить сэндвич стоимостью $120 тысяч, сообщает телеканал Fox News.

Сэндвич с курицей разместили в художественной галерее в Майами, прикрепив бутерброд клейкой лентой к белому холсту. В ресторане рассказали, что инсталляция называется "Сэндвич" и является предметом современного искусства.

Приобрести кулинарное "произведение искусства" может любой, кто готов заплатить за него $120 тысяч. Вырученные деньги сеть фастфуда намерена пожертвовать в благотворительную организацию, которая обеспечивает пропитанием бездомных. К слову, один потенциальный покупатель уже есть. -0-