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Американский словарь Merriam-Webster назвал словом года "справедливость"

Калейдоскоп 17.12.2018 | 14:26
Фото Getty Images
Фото Getty Images

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторитетный американский толковый словарь Merriam-Webster (полное название - Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) назвал словом 2018 года "справедливость" (justice), сообщает Associated Press.

По словам главного редактора Merriam-Webster Питера Соколовски, слово "справедливость" в нынешнем году было особенно популярно среди пользователей онлайн-словаря, которые довольно часто уточняли его значение. По сравнению с 2017 годом количество поисковых запросов этого слова возросло на 74%.

Отмечается, что в США интерес к понятию "справедливость" возрос на фоне масштабных социально-политических дискуссий, которые активно освещались в СМИ. Редактор Merriam-Webster отметил, что слово "справедливость" относится к числу достаточно распространенных, оно не вызывает особых трудностей с точки зрения правописания или грамматики. Следовательно, люди обращаются к словарю скорее с целью отыскать философское осмысление понятия.

Словарь Merriam-Webster выбирает слово года уже 15 лет. В 2017 году этот "титул" был присужден понятию "феминизм" (feminism).-0-

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