Американцу через 53 года вернули утерянный бумажник

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский ученый Пол Гришэм через 53 года получил назад бумажник, который он потерял на научной станции в Антарктиде, где работал. Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune.

Сейчас мужчине 91 год, он живет в Сан-Карлосе в США.

Гришэм отправился работать синоптиком на научной станции на острове Росса в октябре 1967 года. Домой он вернулся без бумажника. Его нашли через 53 года за шкафчиком во время сноса здания станции. Внутри было удостоверения Гришэма, его водительские права, декларация о налогах, рецепт приготовления калуа (кофейный ликер), квитанция и справочная карточка с инструкциями о том, что делать в случае атомной, биологической или химической атаки.

Владельца бумажника нашли сыщики-любители. Гришэм признался, что был потрясен, узнав о находке.-0-