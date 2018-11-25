Американцы потратили более $6,2 млрд на покупки в интернете в "черную пятницу"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американцы потратили $6,22 млрд в интернет-магазинах в день распродаж, который в народе называют "черной пятницей". Такие данные следуют из статистики Adobe Analytics, сообщает телекомпания CNBC.

Эти траты на 23,6% больше, чем в прошлом году. Всего проанализирована ситуация в 80% крупнейших американских интернет-магазинов, в том числе на таких площадках, как Amazon и Walmart. Около 33,5% (или около $2 млрд) выручки получено в результате покупок с мобильных устройств.

Сведения о выручке торговых сетей будут опубликованы позже.

В четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения, следующая за ним пятница традиционно дает старт сезону предрождественских распродаж. Термин "черная пятница" впервые использован при описании биржевой паники 1869 года.-0-