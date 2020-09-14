Анастасия Решетова объявила о разводе спустя 11 месяцев после родов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель и жена Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram новый пост, который ошарашил многомиллионную армию поклонников.

Девушка написала трогательный пост, из которого точно можно понять, что пара решила разорвать свои отношения. В подписи к совместному снимку Анастасия Решетова, которая родила сына 11 месяцев назад, отметила, что в разрыве никто не виноват.

Девушка акцентировала внимание на том, что они с супругом стали разными и изменились. Также она подчеркнула, что пара уже долгое время не живет вместе. "Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", - написала модель Анастасия Решетова.

Поклонники был ошарашены такой новостью, однако поддержали Анастасию и Тимати за их решение, отметив, что лучше продолжать жить, чем находиться рядом друг с другом из-за детей. -0-