Анастасия Решетова привела в восторг подписчиков новым селфи в восточном стиле

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 19 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:58 Неизвестные подорвали машину министра обороны Йемена В мире
22:26 Цена золота достигла максимума за семь лет В мире
21:47 Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы Регионы
21:22 Житель Молодечно сдал в милицию оружие своего прадеда Происшествия
21:14 Японские болельщики проявляют большой интерес к ЧМ-2021 по хоккею в Беларуси - посол Общество
20:56 Почти 9,9 тыс. жителей Могилевской области в 2019 году сдавали помещения внаем Регионы
20:46 В Минской области в 2020 году предложат купить акции 15 обществ и двух предприятий Регионы
19:49 В ЕАЭС в 2019 году выросли промпроизводство и розничный товарооборот Экономика
19:44 Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в "Раубичах" Спорт
19:39 Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Антхольце Спорт
19:26 Партизанский район Минска и грузинский Поти будут развивать сотрудничество Регионы
19:13 Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт
19:12 Рядом с аэропортом Кабула разорвался ракетный снаряд В мире
18:58 Беларусь стремится к развитию полноформатных отношений с Японией - Дапкюнас Политика
18:36 Беларусь готова помочь Грузии в создании молочно-товарных ферм - Минсельхозпрод Экономика
18:32 Тема 90-летия со дня рождения Короткевича найдет отражение в программе Дня белорусской письменности Культура
18:20 Более 40 тыс. жителей Гомельской области поучаствовали в проектах по профилактике онкологии и БСК Регионы
18:09 БЖД в январе увеличила на 23,5% объем контейнерных перевозок грузов Экономика
18:08 Президент Египта вручил Лукашенко меч, а в подарок получил Коран Президент
17:50 Белорусские кондитеры завоевали 16 медалей на Всемирной кулинарной олимпиаде Общество
17:46 Лукашенко встретился с председателем Палаты представителей Египта Президент
17:42 Грузия предлагает Беларуси участие в предприятиях по выращиванию винограда Экономика
17:23 Минприроды разрабатывает национальный план действий по сохранению биоразнообразия на 2021-2025 годы Общество
17:06 В Минске определились победители городского этапа "Снежного снайпера" Регионы
16:54 Маджидов: на ЧЕ в Риме белорусские спортсмены показали яркую борьбу Спорт
16:53 Петришенко предлагает актуализировать мероприятия Дня белорусской письменности Регионы
16:39 Египет планирует модернизировать 4,5 тыс. предприятий, к работам могут привлечь и Беларусь Экономика
16:29 Глава Администрации Президента ознакомился с деятельностью БИСИ Общество
16:28 В Беларуси 43,3% введенного в январе жилья построено для нуждающихся Общество
16:25 Египет намерен совместно с Беларусью выходить на евразийский и африканский рынки Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
19 февраля 2020, 21:03

Анастасия Решетова привела в восторг подписчиков новым селфи в восточном стиле

Анастасия Решетова. Фото из Instagram
Анастасия Решетова. Фото из Instagram

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга популярного российского артиста Тимати Анастасия Решетова разместила в Instagram новый снимок и восхитила поклонников.

Российская модель сделал селфи, а также добавила несколько впечатляющих деталей: восточное украшение на голове с зелеными камнями. С первого взгляда трудно понять - драгоценные ли камни.

Впрочем, поклонников модели заинтересовала другая деталь на снимке - цвет глаз, который показался им чересчур ярким и неестественным. Многие считали, что у Решетовой голубые глаза, однако знаменитость прояснила ситуацию и рассказала, что это зависит от освещения.

Впрочем, снимок пришелся по вкусу многомиллионной армии фолловеров, и они оставили под записью сотни восторженных комментариев. К слову, звезда продолжает делиться фотографиями и роликами с маленьким сыном, которого Анастасия Решетова родила четыре месяца назад.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
знаменитость социальные сети фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Алсу. Фото из архива Алсу поразила Instagram выходом в свет с двумя дочками
Анастасия Волочкова. Фото из Instagram Пользователи сети не прекращают обсуждать провальный фотошоп Анастасии Волочковой
Билли Айлиш. Фото из Instagram Билли Айлиш рассказала о том, что разрушило ее жизнь
Фото Reuters Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать королевский титул для заработка
Бритни Спирс. Фото из Instagram Бритни Спирс попала в больницу с переломом
Скриншот из видео Пропавшую собаку вернули хозяину спустя 14 лет. Трогательный момент попал на видео
Главное
Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси "Работаем на всю Северную Африку" - Беларусь и Египет делают ставку на совместные предприятия
Беларусь готова двигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией - Румас
Вопрос с зарплатами бюджетников находится на контроле Администрации Президента
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Топ-новости
Беларусь и Египет создадут комиссию по двустороннему сотрудничеству и политическому диалогу
Киберхищения денег перестают носить бытовой характер - МВД
Петришенко предлагает актуализировать мероприятия Дня белорусской письменности
Эксперты рассказали о влиянии коронавируса на мировой рынок
Корректировка госсимволов не потребует дополнительных средств - Слижевский
Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!
Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае
Имя представителя Беларуси на "Евровидении-2020" станет известно 28 февраля
Чтобы вода не утекала зря: учимся экономить с "Минскводоканалом"
Небольшие осадки ожидаются местами по Беларуси 20 февраля
Глава Администрации Президента ознакомился с деятельностью БИСИ
Во время этапа КМ по фристайлу в "Раубичи" из Минска будут ходить скоростные автобусы
Беларусь не рассматривает возможность запрета на въезд иностранцев, посетивших Китай
Ставка рефинансирования снижается до 8,75%
Мингорисполком и облисполкомы 22 февраля проведут прямые телефонные линии
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.