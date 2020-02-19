Анастасия Решетова привела в восторг подписчиков новым селфи в восточном стиле

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга популярного российского артиста Тимати Анастасия Решетова разместила в Instagram новый снимок и восхитила поклонников.

Российская модель сделал селфи, а также добавила несколько впечатляющих деталей: восточное украшение на голове с зелеными камнями. С первого взгляда трудно понять - драгоценные ли камни.

Впрочем, поклонников модели заинтересовала другая деталь на снимке - цвет глаз, который показался им чересчур ярким и неестественным. Многие считали, что у Решетовой голубые глаза, однако знаменитость прояснила ситуацию и рассказала, что это зависит от освещения.

Впрочем, снимок пришелся по вкусу многомиллионной армии фолловеров, и они оставили под записью сотни восторженных комментариев. К слову, звезда продолжает делиться фотографиями и роликами с маленьким сыном, которого Анастасия Решетова родила четыре месяца назад.-0-