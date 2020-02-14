Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поклонники звездной пары долго ждали этого события и оно наконец-то случилось. Анастасия Решетова в Instagram показал лицо своего сына.

Тимати и Анастасия стали родителями в октябре прошлого года. Для девушки это первый подобный опыт, а вот для ее мужа Тимати - второй.

Модель решила представить широкой публике ребенка, не закрыв его лицо смайлами. "Вот такой у нас Тимурыч ))) На кого похож ?)" - подписала пост Решетова.

Подписчики оказались в восторге и оставили под постом десятки тысяч комментариев с комплиментами и словами восхищения. Всего за несколько часов снимок собрал более полумиллиона лайков. -0-