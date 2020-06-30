Анастасия Стоцкая призналась в чувствах к Филиппу Киркорову

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анастасия Стоцкая выложила в Инстаграм совместную фотографию с Филиппом Киркоровым и призналась артисту в чувствах.
Свой пост теледива посвятила прошедшему дню рождения сына Киркорова Мартина, а также самому поп-королю.
"Наконец-то снова могу обнять дорогого любимого @fkirkorov Обожаю!", - подписала фотографию Стоцкая.
Фолловеры осыпали артистов комплиментами, отметив, что Киркоров и Стоцкая - "красивая пара".
"Как же вы нереально гармонично смотритесь вместе", "Как классно видеть на одном фото двоих, своих самых любимых, безумно любимых артистов". "Настенька и Филипп, вы лучшие!", "Очень красивая пара", - прокомментировали подписчики.
Напомним, певица Анастасия Стоцкая счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, с которым растит двоих детей.-0-