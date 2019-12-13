Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости ради любви

Анастасия Волочкова. Фото из Instagram
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новый пост и восхитила подписчиков сменой имиджа.
Знаменитость полностью преобразилась: сделала новую прическу и примерила элегантное синее платье. Оказывается, что пойти на такие перемены она решила ради любви. С недавних пор у Волочковой новые романтические отношения.
Ранее звезда уже села на жесткую диету и отказалась от алкоголя. Подписчики Анастасии Волочковой тепло приняли перемены во внешнем виде звезды и выразили свое восхищение под постом, который собрал тысячи восторженных комментариев. -0-