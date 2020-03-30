Анастасия Волочкова сделала откровенное признание о своем детстве и карьере

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная балерина Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram новый пост, в котором рассказала несколько откровенных деталей из своей жизни.

Артистка поведала подписчикам историю из своего детства, когда она с семьей жила в коммунальной квартире и как ей приходилось тяжело тренироваться, чтобы добиться успеха.

Помимо этого, Волочкова рассказала о своей семье и о том, как ей удалось разбогатеть. По ее словам, первые свои деньги она потратила на квартиру для мамы и папы. "Я много в жизни видела потерь и предательства... А сейчас я живу во дворце. Я его сама себе купила. И достойна того, чтобы жить в таких условиях", - написала Анастасия Волочкова.

Также балерина прикрепила несколько фото своего домашнего театра, который, по словам Волочковой, построил для нее возлюбленный: "И спасибо моему возлюбленному, который подарил мне домашний большой театр! Он стал спасением в сегодняшние времена, когда закрыли все театры, включая Большой".

В заключении Анастасия Волочкова попросила подписчиков обойтись без злорадства и порадоваться за нее, но реакции фолловеров никто не узнает, ведь балерина несколько месяцев назад закрыла комментарии в своем Instagram.-0-