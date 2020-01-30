Анастасия Волочкова сравнила себя с животным

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram новый пост со своим животным.

Знаменитость предстала на фото вместе с домашним котом. Питомец на снимке сидит с невозмутимым видом, а рядом Волочкова. Балерина интересно подписала пост: «Мы похожи», сравнив себя с домашним животным.

За несколько часов совместный снимок Анастасии Волочковой и кота собрал тысячи лайков и ни одного комментария. Дело в том, что некоторое время назад звезда запретила пользователям социальной сети оставлять у себя на странице комментарии под фото.

По всей видимости, это связано с тем, что под одним из предыдущих видео подписчики оставили несколько тысяч разнообразных комментариев, которые, в большей степени, были очень негативные. -0-