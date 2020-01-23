Анастасия Волочкова впечатлила Instagram совместным снимком с дочерью

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Балерину Анастасию Волочкову похвалили за отличный кадр и раскритиковали из-за отношения к дочери после публикации совместного снимка в Instagram.

Звезда поделилась фото у себя на странице в социальной сети и подписала пост: "Ариша прислала наше фото? Какие же мы милашки, правда?" Пользователи Instagram отметили, что фото выдалось очень милым и красивым, однако большинство подписчиков Волочковой раскритиковали ее за такое отношение к дочери.

Они отметили, что ребенок не должен присылать фотографии маме, а жить вместе с ней. Многие уверены, что таким способом ребенок пытается обратить внимание Анастасии Волочковой на себя.

Пост собрал тысячи разнообразных комментариев, многие из которых очень негативные. Впрочем, фотография впечатлила пользователей Instagram, которые оставили под снимком тысячи лайков. -0-