Андрей Макаревич покажет "Смак" на YouTube

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич создал YouTube-версию передачи "Смак".

Выпуски будут появляться на YouTube-канале исполнителя "Смак" Андрея Макаревича".

Как сказал сам Макаревич, он надеется, что проект будет отличаться от того, что создавалось на телевидении. "Все-таки рамок, которые там присутствовали, у нас больше не будет", - отметил артист.

Дата выхода первого ролика была запланирована заранее, так как на телевидении программа вышла впервые 23 ноября 1993 года. Но в 2018-м эта дата выпала на пятницу и ведущий перенес онлайн-трансляцию на воскресенье.

"Ну, вот и свершилось, друзья мои! Я вас приветствую! У нас прямой эфир. Мы возвращаемся. Иногда они возвращаются", - с этих слов начал новый выпуск Андрей Макаревич.

Первым гостем стал шоумен Иван Ургант, который в 2006-м году сменил Макаревича на месте ведущего телепрограммы "Смак".

Иван пришел на передачу в шапке. Объяснив это тем, что на телевидении ему не разрешали приходить в таком виде. В конце выпуска Макаревич решил дополнить его образ и подарил своему первому гостю коричневый галстук, в котором он вел свою вторую передачу.-0-