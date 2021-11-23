Андрей Малахов в двух фото показал свое 20-летнее преображение

Андрей Малахов. Фото из Instagram
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный телеведущий Андрей Малахов опубликовал недавно в Instagram любопытный кадр, который привлек внимание юзеров.
Знаменитость решила продемонстрировать в двух фото свое 20-летнее преображение. Для этого Андрей Малахов опубликовал архивный кадр, где он запечатлен с камерой и молодым. После телеведущий показывает уже современный снимок, который отличается очень сильно.
Такой необычный пост привлек внимание фолловеров Андрея Малахова, что принесло записи множество разнообразных комментариев и огромное число лайков. -0-