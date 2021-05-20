Анджелина Джоли пошла на рискованный шаг, чтобы поддержать женщин-пчеловодов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Анджелина Джоли приняла участие в новом проекте, приуроченному ко Дню пчел, отмечаемый 20 мая. Уникальные кадры появились в Instagram-аккаунте National Geographic.

Звезда большого кино и посланница ООН решила необычным способом привлечь внимание людей к исчезновению пчел. Ранее Анджелина Джоли вместе с ЮНЕСКО и Guerlain создала инициативу "Женщины для пчел", а теперь привлекла внимание очень рискованным шагом. Актриса приняла участие в необычной фотосессии, а ее "коллегами" по площадке стали живые пчелы.

Насекомые не стеснялись и ползали прямо по Джоли, из-за чего кадры получились невероятные. Таким способом звезда продвигает программу, которая поможет до 2025 года построить 2500 пчелиных ульев и восстановить 125 миллионов особей. Кроме этого, инициатива будет направлена на то, чтобы поддержать 50 женщин-пчеловодов. -0-