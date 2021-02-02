Анджелина Джоли украсила две обложки британского Vogue - мнения фанатов разделились

Анджелина Джоли. Фото из социальных сетей
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анджелина Джоли появилась сразу на двух обложках британского Vogue. Фото можно увидеть в Instagram-аккаунте издания.
Актриса позировала в модных брендовых вещах на живописной лужайке своего дома в Лос-Анджелесе.
Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида актрисы. Они похвалили ее стиль и стройную фигуру.
Часть фанатов было за первую обложку, которая немного сдержаннее второй. Но нашлись и почитатели яркого и солнечного варианта.-0-