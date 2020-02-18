Анфиса Чехова кардинально сменила имидж

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала свежий пост в Isntagram и восхитила подписчиков.

Звезда решилась на кардинальную смену имиджа. Стилист хорошенько поработал над Анфисой Чеховой, и та изменилась до неузнаваемости.

Чехова избавилась от половины длины своих волос и выпрямила их. Кроме этого, дополнить новый стиль она решила Голливудской челкой, а цвет стрижки стал "весьма Холодный".

Анфиса Чехова попросила поделиться своим мнением подписчиков, и те оказались в восторге от нового стиля. В свою очередь, звезда считает, что "каждая Женщина должна сделать это (сменить имидж), хотя бы раз в Жизни!".

Новый образ Анфисы Чеховой пришелся по вкусу ее фолловерам, и те оставили под записью несколько тысяч восторженных комментариев.-0-