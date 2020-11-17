Анфиса Чехова поразила Instagram фотографиями в купальнике с неожиданного ракурса

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram несколько новых кадров, которые особенно пришлись по вкусу мужской аудитории.

Звезда телеэкрана отправилась на отдых, откуда и делится соблазнительными фотографиями в купальнике. В этот раз фотограф запечатлел Анфису Чехову в очень неожиданном ракурсе, что только прибавило пикантности посту. Звезда расслабилась в бассейне, примерив леопардовый купальник. Наряд идеально подошел знаменитости, а удачный ракурс сделал акцент на стройной фигуре Анфисы Чеховой.

Неудивительно, что пост быстро набрал десятки тысяч лайков, а фолловеры завалили телеведущую в комментариях огромным числом комплиментов. -0-