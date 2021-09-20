"Ангелы Чарли" сделали совместное селфи, показав, что время неумолимо

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитые актрисы Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор сделали селфи, которое расстроило юзеров.

Бэрримор разместила у себя в Instagram совместный снимок и растрогала многих, показав, что время никого не щадит. В одном снимке "Ангелы Чарли" наглядно показали, что время неумолимо, ведь красотки из знаменитого фильма, о которых мечтал каждый мужчина, серьезно изменились.

Актрисы обнимались на фото, а также отказались от фильтров и ретуши. Этот факт удивил юзеров, ведь те отметили красоту Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор. Премьера фильма "Ангелы Чарли" состоялась больше 20 лет назад, однако главные звезды все еще продолжают удивлять фанатов. -0-