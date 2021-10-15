Англичанин Гарри Поттер продал редкий экземпляр книги о своем тезке за $37,7 тыс.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Англичанин по имени Гарри Поттер продал свой экземпляр книги Джоан Роулинг о волшебнике с тем же именем за $37,7 тыс. на аукционе Hansons Auctioneers в Дербишире. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

Гарри Поттеру из Ватерлоовилля (Хэмпшир) покойный отец подарил книгу в 1997 году. Это был первый выпуск книги "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете.

Книга в хорошем состоянии была продана частному покупателю из Великобритании за $30,1 тыс., с учетом премии покупателя общая сумма составила $37,7 тыс.

Деньги, полученные с продажи книги, Гарри Поттер планирует потратить на выполнение последней воли отца. Тот хотел, чтобы его прах развеяли над Африкой. "Я счастлив, что книга продана. Мы планируем потратить деньги, чтобы доставить прах отца в Кению", - поделился Гарри Поттер.-0-