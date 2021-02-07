Англичанин в 70 лет на лодке переплыл Атлантический океан

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 70-летний житель Великобритании Фрэнк Ротвелл на лодке переплыл Атлантический океан, сообщает The Guardian.

Он преодолел 3 тыс миль, чтобы собрать средства для исследования деменции. Его путешествие началось 12 декабря 2020 года с Канарских островов, и через 56 д 2 ч и 46 сек 6 января он добрался до острова Антигуа в Карибском бассейне. Он собрал более 648 тыс фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, который умер от этой болезни в 62 года. Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование.

Британец установил мировой рекорд, став самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан.

По данным издания, ранее мужчина провел пять недель на необитаемом острове для телевизионной программы Bear Grylls. Он греб на лодке под названием Never Too Old.-0-