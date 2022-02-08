Англичанка показала простой способ вернуть старым уггам первоначальный вид

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании в одной из соцсетей поделилась любопытным лайфхаком, который поможет владельцам обуви вернуть ей исходный вид.

Женщина прикрепила фото старых ботинок, на которых были отчетливо видны следы поношенности и грязи. На следующем фото пара обуви уже выглядела совершенно по-другому, поэтому многие юзеры захотели узнать секрет.

Как оказалось, англичанка использовала обычный белый уксус, что явно не ожидали пользователи. Так, юзерша положила в каждый сапог скомканную газету, чтобы они держали форму, и распылила на них средство из пульверизатора. После этого девушка использовала кисточку и размазала вещество по обуви.

Затем она промокнула замшу салфеткой, чтобы удалить излишки грязи и уксуса. После процедуры женщина оставила угги сушиться под батареей, а затем почистила их сухой щеткой. Такие манипуляции дали ощутимый эффект, ведь старые угги преобразились до неузнаваемости. Потертости и заломы исчезли, а ботинки вернули свой первоначальный вид.-0-

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