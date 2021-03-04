Ани Лорак блеснула фигурой в нескольких привлекательных платьях. Какое лучше?

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

У артистки недавно вышел новый клип, где она примерила на себя несколько соблазнительных образов. Сначала Ани Лорак приоделась в впечатляющее черное вечернее платье с глубоким декольте и внушительным вырезом на бедре. На другом снимке звезда уже позирует перед камерой в нежном привлекательном полупрозрачном наряде с открытыми плечами, демонстрируя свои стройный ноги.

Ани Лорак захотела узнать мнение поклонников и поинтересовалась у них, какой образ лучше, однако фолловеры не смогли определиться. Споры продолжаются, а пост быстро собрал сотни тысяч лайков и множество восхищенных комментариев. -0-