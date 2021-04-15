Ани Лорак похвасталась осиной талией и длинными ногами с пляжа Мальдив

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новый пост и заворожила соцсети.

Знаменитость отправила с семьей на Мальдивы, откуда и начала делиться впечатляющими кадрами. В этот раз Ани Лорак примерила стильный черный купальник и желтые шорты, а затем отправилась на берег океана. Образ выгодно подчеркнул красоту певицы, что позволило ей похвастаться осиной талией и длинными ногами.

Разумеется, этот кадр не остался без внимания поклонников, которые принялись в комментариях писать множество комплиментов в адрес Ани Лорак. Неудивительно, что пост собрал за непродолжительное время почти 200 тысяч лайков.