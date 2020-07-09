Ани Лорак показала фото, где она с Сергеем Лазаревым в обнимку - подписчики в недоумении

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ани Лорак заинтриговала подписчиков в Инстаграм снимком, на котором она в обнимку с Сергеем Лазаревым.

Скриншот страницы в Инстаграм Ани Лорак

Выражение лиц у артистов на фото настолько умиротворенно счастливое, что фолловеры тут же принялись гадать и спорить, любовь у них или просто нежная дружба: "Ребята, ну вы все-таки вместе?", "Вы такая шикарная пара", "Они друзья. И с Филиппом фото есть, тоже вместе, и с Меладзе поет, тоже вместе. Бред не надоело писать?".-0-