Ани Лорак показала наряд, который хочется съесть

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ани Лорак решила вдохновить своих подписчиков в Instagram.

Она порадовала фанатов архивными снимками. Это, судя по всему, концертный образ, который очень понравился фолловерам. На девушке платье, которое напоминает вкусное пирожное безе, а также ботфорты и шляпа. В подписи к посту она написала о том, что очень многое в жизни зависит от правильных позитивных мыслей. В конце она добавила: "Управляйте своими мыслями! Управляйте своей жизнью!"

Этот образ очень понравился подписчикам, они заметили, что платье похоже на воздушное пирожное. А еще они оценили вдохновляющие слова от кумира.-0-