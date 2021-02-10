Ани Лорак показала стальной пресс, а бонусом - эффективная тренировка от селебрити

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ани Лорак порадовала поклонников спортивными снимками - отличная мотивация от звезды в подготовке к пляжному сезону.

Она опубликовала в Instagram пост - снимки в тренажерном зале в обтягивающем костюме. Также она поделилась секретами своей тренировки, которые помогают достичь отличного результата.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида певицы - ее фигура и стальной пресс показались им восхитительными. Фолловеры написали, что хотят выглядеть также.-0-