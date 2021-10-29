Ани Лорак порадовала поклонников смелыми и стильными фото

Ани Лорак. Фото из Instagram
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак представила в Instagram новый пост, который очаровал сеть.
Артистка порадовала поклонников результатом недавней фотосессии. На снимках Ани Лорак предстала в стильном и смелом образе. Для этого звезда примерила черное боди, туфли на высоком каблуке, а завершающим аккордом стал черный пиджак и украшение.
Кадры получились привлекательными и от души порадовали многочисленных фолловеров Ани Лорак. Неудивительно, что за непродолжительное время пост в Instagram собрал огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-