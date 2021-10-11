Ани Лорак предложила выбрать лучший образ, но никто определиться не смог - все хороши!

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак представила в Instagram пост, который вызвал жаркие споры среди фанатов звезды.

Артистка опубликовала запись в соцсети, где разместила четыре фото из разных фотосессий. Ани Лорак предложила выбрать лучший образ, но единогласного мнения так и не последовало. Поклонники оказались очарованы разнообразными нарядами певицы, которая выгодно подчеркнула свою красоту в каждом наряде.

Мнения разделились, ведь каждый снимок оказался хорошим. Фанаты не смогли определиться, однако это только прибавило популярности посту и вызвало жаркие обсуждения в комментариях. Неудивительно, что фотографии Ани Лорак в разных образах быстро собрали огромное число лайков. -0-