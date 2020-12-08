Ани Лорак стала копией Ким Кардашьян, а наряд бурно обсуждают в сети

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ани Лорак недавно опубликовала в Instagram новые снимки, которые быстро стали предметом обсуждения в сети.

Артистка провела концерт, а после поделилась в социальной сети несколькими кадрами с мероприятия. На фотографиях запечатлена Ани Лорак с кудрявой прической, а для выхода на сцену она выбрала комплект телесного цвета состоящий из пиджака и низа.

Образ очень подошел звезде, но стал предметом обсуждения в Instagram, ведь многие заметили сходство поп-певицы с телезвездой Ким Кардашьян. Помимо этого, многим фолловерам не понравился выбор артистки. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-