"Аня, вы ли это?" – подписчики впали в ступор от внешнего вида располневшей Семенович

11 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович ошарашила фолловеров свежей фотографией в Инстаграм. Знаменитость выложила шуточный опрос, но увидеть ее в подобном образе подписчики не ожидали.

"После самоизоляции будем выглядеть как на первом фото, или на втором?", - задала вопрос теледива.

Многие далеко не сразу оценили чувство юмора Семенович, о чем написали в комментариях: "Хорошо, что вторую фотку увидела, отпустило", "Аня, вы ли это??", "Разве можно так пугать?". Но в целом игривое настроение артистки фанаты поддержали и одарили звезду комплиментами, отметив ее красоту на второй фотографии.

"Анна, не расслабляйтесь и оставайтесь всегда красивой!", "Подняли настроение!", "Какая сдобная пышечка)", "Юмористка, Анечка). Осторожней с шашлычками) не хотелось бы, чтобы было как на первой)", "Второе фото просто превосходно!", "На второй фотке вы Богиня", "Вы всегда прекрасны, как на второй фотографии!", - ответили подписчики.-0-