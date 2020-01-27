Анна Хилькевич показала модный купальник, но фанатов удивила ее огромная нога

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич отдыхает в Тайланде. Она постоянно размещает в социальных сетях новые фото. Одно из них было опубликовано в Instagram.

На нем Анна Хилькевич позирует в красивом купальнике с кокосом в руках. В подписи она рассуждает о том, что нужно выбрать правильную позу. Не так сядешь - фанаты тут же приписывают ей "беременность".

Кстати фолловеров привлек не столько купальник, сколько нога Анны - размер кажется внушительным. Возможно, это оптическая иллюзия.-0-

Алсу надела платье с запахом - поклонники снова подозревают беременность Очередной снимок в Instagram не только восхитил сеть, но и заставил поклонников снова вернуться к подозрениям насчет четвертой беременности артистки.