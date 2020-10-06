Анна Хилькевич показала прикольное фото с мужем и призналась, что они чуть "не развелись"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Хилькевич опубликовала в личном Instagram снимок с супругом, который очень понравился фанатам.

В подписи к посту актриса написала, что они с мужем приняли решение выучить совместный танец. На фото видно, как они репетируют. При этом Анна подчеркнула, что во время разучивания танца они чуть не развелись. Фанаты поняли, что это была шутка, но, видимо, совместный танец давался им все-таки нелегко.

Фолловеры попросили побыстрее порадовать их результатом танцевального творчества.-0-