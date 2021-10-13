Анна Хилькевич показала свою фигуру в бикини и повеселила поклонников

Анна Хилькевич. Фото из Instagram

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телесериала "Универ" Анна Хилькевич представила недавно в Instagram несколько привлекательных кадров с отдыха. Актриса отправилась с семьей в отпуск поближе к морю, а теперь не упустила возможности похвастаться своей фигурой. Анна Хилькевич представила несколько забавных и откровенных кадров, сделанных в бассейн. Для этого звезда примерила зеленое бикини и попыталась сделать эффектное фото с волосами, но все пошло не по плану. View this post on Instagram Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Этот момент повеселил поклонников Анны Хилькевич, но мало кто смог отвести взгляд от ее стройной фигуры и стального пресса. Разумеется, в комментариях появилась масса хвалебных отзывов, а сами фото быстро собрали сотни тысяч лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!