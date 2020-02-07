Анна Хилькевич пошутила насчет своих огромных ног и показала их на фото

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич недавно попала в поле зрения подписчиков из-за фотографии, на которой видно, что у нее не просто большая, а огромная ступня.

Анна Хилькевич показала модный купальник, но фанатов удивила ее огромная нога На нем Анна Хилькевич позирует в красивом купальнике с кокосом в руках. В подписи она рассуждает о том, что нужно выбрать правильную позу. Не так сядешь - фанаты тут же приписывают ей "беременность".

Она решила подогреть интерес к этой теме, выставив фотографию, на которых ее ступни опять непропорционально длинные. При этом в комментарию к посту она пошутила, мол, странно иметь такие огромные ноги при росте 160 см. Хейтеры не прошли мимо: многие язвительно подчеркивали, что с такими ногами лыжи можно не покупать. Поклонники актрисы встали на ее сторону и предположили, что это оптическая иллюзия и во всем виновата камера.-0-