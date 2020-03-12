Анна Хилькевич позабавила фанатов обнаженной фигурой, но не своей

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич порадовала фанатов в личном Instagram-аккаунте шутливой фотографией. Она приложила к себе манекен обнаженной греческой богини таким образом, что он стал продолжением ее тела. При этом актриса позировала с томным взглядом.

Поклонники оценили юмор Хилькевич. Они стали подыгрывать ей в комментариях и шутить.

Кстати, Анна частенько попадает под "прицел" фолловеров. Однажды она показала модный купальник, а все увидели ее большую ступню и стали развивать эту тему в комментариях к снимку.-0-