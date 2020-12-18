Анна Курникова показала редкие фото своих детей от Иглесиаса - какие они взрослые и милые!

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем недавно, 16 декабря, у детей Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса был день рождения. Двойняшкам Николасу и Люси исполнилось 3 года.

В честь этого события Анна разместила в личном Instagram фото детей. Снимками ребятишек она балует фолловеров довольно редко.

Фанаты пришли в восторг от фотографий - дочка и сын такие милые - и уже заметно повзрослели. Безусловно, они поздравили Николаса и Люси с днем рождения и пожелали здоровья.

К слову, отмечает в декабре свой день рождения Кристина Агилера. 18 декабря ей исполняется 40 лет.-0-