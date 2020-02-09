Анна Нетребко в Instagram показала, как выглядит рыба ее мечты

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперная дива Анна Нетребко разместила в личном Instagram-аккаунте несколько фото с изображениями блюд, кторые она приготовила.

Первое блюдо - это рыба с рисом. Фолловеры тут же засыпали ее вопросами: что за рыба, какой рецепт. Они восхитились кулинарными способностями Нетребко. Судя по всему, на фото - форель, которая выглядит очень аппетитно.

Второе фото - блюдо, рецептом которого Анна, к слову, поделилась. Это селедка со свеклой и сельдереем. Анна акцентировала внимание, что такое сочетание очень вкусное. Фолловеры в комментариях пообещали воспользоваться необычным рецептом звезды.-0-